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Organize suç örgütü üyesi 11 kişi tutuklandı

‘Sarallar’ adlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Organize suç örgütü üyesi 11 kişi tutuklandı

22 Şubat 2018 10:09
Organize suç örgütü üyesi 11 kişi tutuklandı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre; Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt kurmak, örgüte üye olmak, yağma, tehdit ve kasten yaralama suçlarına karıştığı tespit edilen ‘Sarallar’ adlı yeraltı örgütüne yönelik 8 Şubat tarihinde operasyon düzenlemiş, 18 ayrı adrese yapılan baskınlarda 14 şüpheli yakalanmıştı.
Yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan aralarında örgüt lideri S.S.Saral ile birlikte O.S., Ü.S.S., M.O.O., H.C., Y.C., A.C.Ö., G.A., İ.A., G.İ., Z.D., MP., M.G. ve H.Ç.’nin de olduğu 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11’i tutuklandı. 3 şüpheli ise ‘adli kontrol’ şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Sadık Kahraman
 

 

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