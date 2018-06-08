Organize suç örgütüne hapis cezası yağdı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, bu örgüte mensup olmak ve suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla nitelikli yağma ve nitelikli gasp' suçlarıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 6 Kasım'da operasyon düzenledi. Başsavcı Yasin Emre'nin koordinesinde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda Erdal A., Adem Ç., Ahmet A., Ali T., Ayhan I., Barış Z., Doğukan Y., Ejder A., Faris A., Nevzat S., Okan Ç., Serhan Y., Emrah R. Harun Y. Ferhat A. adreslerinde gözaltına alındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler 20 saat süren sorgularının ardından tutuklandı.

Sanıklar son kez hakim karşına çıktı

Tutuklu yargılanan 15 sanık Alanya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Erdal A. ile Emrah R. Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Adem Ç., Barış Z. ve Faris A. ise Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS sistemiyle katıldı. Diğer sanıklar ise yoğun güvenlik önlemi içerisinde Alanya Adliyesi’ne alındı. Sabah 09.30 sıralarında başlayan duruşmada sanıkların avukatları da hazır bulundu. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, bu örgüte mensup olmak ve suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla nitelikli yağma ve nitelikli gasp' gibi suçlardan yargılanan sanıklar savunmalarında üzerlerine atılı suçları kabul etmeyerek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti sanık Erdal A.’ya 20 yıl 5 ay, Adem Ç.’ye 11 yıl 8 ay, Ahmet A.'ya 14 yıl, Ali T.'ye 10 yıl 10 ay, Ayhan I.'ya 13 yıl, Barış Z.'ye 6 yıl 6 ay, Doğukan Y.'ye 7 yıl 6 ay, Ejder A.'ya 14 yıl, Faris A.'ya 12 yıl, Nevzat S.'ye 7 yıl 7 ay, Okan Ç.'ye 5 yıl, Serhan Y.'ye 14 yıl hapis cezası verirken, Emrah R., Harun Y., Ferhat A.’nın ise tahliyesine karar verildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında beraatına karar verilen Emrah R.’nin başka suçtan tutuklu halinin devam ettiği belirtildi.