Geçirdiği beyin kanaması sonucunda Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan 74 yaşındaki Habibe H.'nin yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi Organ Doku Nakil Koordinatörlüğü yetkilisi Fuat Çöken, Habibe H.'nin ailesiyle organ nakli konusunda görüşerek onay aldı. Sabaha karşı başlayan ve başarılı geçen operasyonun ardından Habibe H.'den alınan 2 böbrek Uludağ Üniversitesine, karaciğer ise Bursa Acıbadem Hastanesine organ bekleyen hastalara nakil edilmek üzere gönderildi.

Otağ Fırıncıoğulları