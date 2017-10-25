Organları 4 kişiyi hayata bağlayacak

2 kız çocuk annesi Saime Baş, 9 gün önce Ordu’dan Samsun’a getirilerek Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alınmıştı. Beyin kanaması nedeniyle tedaviye alınan hasta, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Organ Nakil Koordinatörü Birgül Tan, organların bağışlanması için aile ile görüştü. Aile de görüşmenin ardından Saime Baş’ın organlarını bağışladı. Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra organları alacak ekipler belirlendi.

Organları alacak ekipler Amasya Merzifon Havaalanına uçakla geldi. Samsun’dan havaalanına giden 2 ayrı 112 Acil Sağlık ambulansı karaciğer ve kalp ekiplerini alarak Samsun’a getirdi. 2 böbrek içinse Samsun'daki ekip hazır bulundu. Aynı anda 3 ayrı ekip 4 organın çıkarımını yaparak, organ nakli bekleyen insanlara yaşam umudu oldu.

Kalp, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinden gelen ekiplere, karaciğer de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden gelen ekiplere teslim edildi. 2 böbrek ise Samsun’da organ bekleyen hastalara nakledildi. Çıkarımların ardından önce kalp ekibi daha sonra da karaciğer ekibi Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Ulusal Koordinasyon Merkezinin girişimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından görevlendirilen 2 ayrı uçak ile nakledileceklere yere götürüldü.

Çıkarımın ardından açıklamalarda bulunan Dr. Mehmet Kazak, “Ülkemizde 30 bin kişi organ ve doku bekliyor. Her yıl bir kısmını kaybediyoruz. O insanların tek çaresi organ nakli olmalarında. Bizim organ bağışını artırmamız gerekiyor. Birçok insanımız organ bekliyor. Organlarını bağışlayan bu hastamızın organları 4 ayrı hastaya umut oldu. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. Merhumenin kalbi, karaciğeri ve böbrekleri organ bekleyen hastalara yaşam umudu olacak” dedi.

Erdi Demür



