Konya’da kalp krizi geçiren 40 yaşındaki hastanın önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümü gerçekleşen ve yakınları tarafından adının açıklanması istenmeyen kadının organları, yakınları tarafından bağışlandı. Bunun üzerine kadının, böbrekleri, karaciğeri ve korneaları organ bekleyen hastalara nakil edilmek üzere alındı. Organları, özel bir hastanede Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Erikoğlu başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla alındı. Alınan organlardan karaciğer Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne, böbreklerden biri Gaziantep’te bulunan özel bir hastaneye diğeri ise Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi’ne ve kornealar ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi. Prof. Dr. Mehmet Erikoğlu, 40 yaşında kalp krizi nedeniyle, beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın organlarını almak zorunda kaldıklarını ifade ederek, "40 yaşında bir bayan hasta kalp krizi sebebiyle dün sabah hastaneye başvurdu. Hastanın yapılan müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşiyor. Organlarını hasta yakınları bağışladığı için organlarını almak zorunda kaldık. Tabii hasta yakınları ve hasta için bu üzücü bir durum ama şu an 5 tane hasta da sağlığına kavuşmuş olacak. Biz hastanın karaciğerini 2 böbreğini ve kornealarını çıkardık. " dedi.

"Kadavra bağışının artırılması gerekiyor"

Kadavra bağışının önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erikoğlu, "Çünkü kadavra bağışı olduğu zaman bazen 7 ile 8 hatta 10’na kadar hasta sağlığına kavuşabiliyor. Kadavra bağışında kalp çıkarılabiliyor, akciğer karaciğeri bazen ikiye bölünüp takılabiliyor. İki böbrek ve kornealar derken, pankreasla beraber yani toplam 8 ila 10 hasta sağlığına kavuşabiliyor. Ama canlıdan bağışlarda sadece bir hasta sağlığa kavuşabiliyor. O da böbrekler için ve karaciğer için geçerli. Kalp bağışı için canlıdan bir bağış olması mümkün değil. Bu nedenle kadavra bağışının artırılması gerekiyor. Tabi bu hastaneden çıkmış olması bizim için önemli. Konya çapında yılda yaklaşık 10 civarında kadavra bağışı oluyor ve bunlardan 8 ila 10 kadarını çıkartıyoruz. Bağış Konya için şu an iyi düzeyde diyebiliriz” şeklinde konuştu.

"Herkesin duyarlı olarak bu tür bağışlara önem vermesini diliyorum"

Nakilin gerçekleştiği özel hastanenin Başhekim Yardımcısı Op.Dr. İlker Yiğit ise, “ Öncelikle bizim için ilk olmasından dolayı bizim için önemli. Hasta yakınları için üzücü ama sağlığına kavuşacak hastalar içinse sevindirici olacaktır. Bundan sonra bu bağışların daha fazla artırılarak, diğer hastalara son derece faydalı şekilde sağlıklarına kavuşulması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Tabi organların korunması ve hasta bireylere sağlam bir şekilde getirilmesi açısından 24 saat çok ciddi bir özveri gerekiyor. Herkesin duyarlı olarak bu tür bağışlara önem vermesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Mustafa Beşer