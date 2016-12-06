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Organları 6 kişiye umut oldu

Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin organları 6 kişiye umut oldu.


06 Aralık 2016 16:01

Yedi gün önce beyin kanaması sebebiyle Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan 48 yaşındaki H.A.'nın beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine hastane yetkilileri, H.A.'nın ailesiyle organ nakli konusunda görüşme yaptı. Ailenin olumlu cevap vermesiyle H.A.'nın organları başarılı bir operasyonla alındı. H.A.'nın organları 6 kişiye nakledilecek.

Çekirge Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Timur Didinen, “Kalp çıkaracak ekiplerimiz, Ankara Tıp Fakültesi’nden hava yolu ile geldiği için 24 saati geçen bir çalışma oldu. Kalbi Ankara’ya gönderdik. Şu saatlerde takılmış olması lazım. Bu arada karaciğer, iki böbreği ve korneaları Uludağ Üniversitesi'ne gönderdik. 6 kişiye umut oldu. Hastanın ailesi hiç tereddüt etmeden organların bağışlanmasını kabul etti. Bu örnek davranıştan dolayı aileye çok teşekkür ediyor, merhuma da Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

Hastane yöneticisi Uzm. Dr. Kayhan Sonkur, “Bursa Çekirge Devlet Hastanesi olarak 47 beyin ölümü tespit edip bunlardan 29’undan organ bağışı aldık. Türkiye birinciliğine ilaveten Avrupa’da birçok şehri ve ülkeyi organ bağışında geçtik. Bundan dolayı ekibimizdeki anestezi, beyin cerrahisi kardiyoloji ve radyoloji uzmanlarımıza, hemşirelerimize ve bütün çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Zafer Peker

Etiketler: bursa, organ


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