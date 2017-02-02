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Organları 6 kişiye umut oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde intihar girişiminde bulunan kadının beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışladı. Hayata tutunma mücadelesini kaybeden kadının organları 6 kişiye umut ışığı oldu.

Organları 6 kişiye umut oldu

02 Şubat 2017 21:14

Çorlu ilçesi Şeyhsinan Mahallesi’nde iş yeri bulunan Güldeste Aykanat, iş yerindeki çalışanların ayrılmasının ardından doğalgaz borusuna kendisini asarak intihar girişiminde bulundu. İş yerine geldiğinde kepenklerin kapalı olduğunu gören kızı H.A., annesine yaptığı tüm çağrılara yanıt alamayınca önce çevredekilerden, ardından da polisten yardım istedi. Araladığı kepenkten içeri giren genç kız, annesini asılı halde buldu. İlk anda ipten aldığı annesini kalp masajı ve suni teneffüs ile hayata döndürmeyi başaran genç kız, sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Tüm çabalara rağmen hayata tutunamayan ve beyin ölümü gerçekleşen kadının ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Organ bağışı kararının bildirilmesi üzerine üç ayrı hastaneden uzman ekipler Çorlu Devlet Hastanesine gelerek, Aykanat'ın kalbi, karaciğeri, böbrekleri ve kornealarını aldı. Hayata tutunma mücadelesini kaybeden kadının organları nakil bekleyen 6 hastaya umut ışığı oldu. 

Serdar Şahin


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