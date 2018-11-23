Organlarınızı bağışladığınızda ailenize de bildirin

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı öğretim görevlileri Ayşen Özmen ve Kerime Güleç tarafından düzenlenen “Bana Bir Hayat Bağışlar Mısın?” konulu konferansa Konak İlçe Sağlık Müdürlüğünden Dr. Hüseyin Kalkan konuk oldu. Organ ve doku nakli ile bağışı konularında detaylı bilgiler veren Dr. Kalkan, organ bağışı yapmaya karar veren bireylerin bu durumu ailesine de haber vermesi gerektiğini ifade ederek, “Organların bağışlanması için ölen kişinin önceden rızası olması yeterli değil. Öldükten sonra o organlar ve dokular bizim değil, yakınlarımızın oluyor. Yani ölen kişinin 1. derece yakınlarının da organ bağışı için rızası gerekiyor. Bu yüzden bağış yapan vatandaşlara, ‘bu durumdan ailenizin de haberi olsun' diyoruz. Organ nakli yapılan merkezlerimizde 7/24 çalışan ekiplerimiz var. Bu ekipler organ bağışı ve organ nakli konusunda görevlendirilen kişilerden oluşuyor. Düşünün ki, bir kişinin beyin ölümü gerçekleşmiş ve ailesi de dışarıda bekliyor. Bu ekip, ailenin yanına gidip ölen kişinin organlarının bağışlanması için talepte bulunacak. Bu aile için de ekipler için de zor bir durum. Ancak ölen kişi sağlığındayken organlarını bağışlamış olursa aileye ‘yakınınızın sağlığındayken böyle bir talebi vardı' diyebilmesi organ nakli açısından çok önemli. En azından ekiplerimizin ailenin yanına gidip konuşma cesaretini verecek bir doküman bulunuyor” diye konuştu.

Ölen her kişiden organ nakli yapılamıyor

Kalkan, organ nakli için uygun şartların da bulunması gerektiğini, ölen her kişinin organlarının bağışlanamadığını ifade ederek, “Sokakta, evde, hatta hastanenin herhangi bir bölümünde ölmüş olabilirsiniz. Ancak organ naklinin yapılması için, kişinin yaşam destek ünitelerine bağlıyken beyin ölümünün gerçeklemiş olması lazım. Sadece bu kişilerin organlarını nakledebiliyoruz” bilgisini verdi.