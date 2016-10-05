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Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi

Mugla’nın Fethiye İlçesi’nde trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 50 yaşındaki Nuran Kuaufmann’dan alınan karaciğer ve böbrekler organ nakli bekleyen 3 hastaya umut oldu.

Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi

05 Ekim 2016 21:18
Organlarıyla 3 kişiye hayat verdi - Tıkla İzle

Geçen 3 Ekim’de Ortaca’da bir otomobilin çarpması sonucu başından yaralanan Nuran Kuaufmann’ın dün sabah saatlerinde tedavi gördüğü Fethiye’deki Özel Letoon Hastanesi’nde beyin ölümü gerçekleşti. Muğla Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı Fethiye Devlet Hastanesi’ndeki organ bağış ekibi ailesiyle görüşerek Kuaufmann’ın organlarının bağışlanması konusunda onay aldı.

Kuaufmann’ın organlarını almak için bugün akşam saatlerinde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 2 ekip Fethiye’ye geldi. Ameliyata alınan Kuaufmann’ın 2 böbreği ve karaciğeri alındı. Karaciğer Gaziantep’e, böbrekler ise İzmir’deki hastalara nakledilmek için Fethiye’den yola çıkarıldı.

Muğla Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr.Rıza Murat Himoğlu, organ bağışı yapan aileye başsağlığı dileyerek, Kuaufmann’ın organlarının 3 hastaya umut olacağını söyledi. Türkiye’de birçok hastanın organ nakli beklediğini belirten Himoğlu, bağışların bu hastalara hayat vereceğini kaydetti. Herkesin bir gün organa ihtiyaç duyabileceğini aktaran Himoğlu herkesi organ bağışı yapmaya davet etti. 

Etiketler: organ bağışı


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