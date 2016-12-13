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Organlarıyla 3 kişiye ümit oldu

Bursa’da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 68 yaşındaki kişinin karaciğer ve böbrekleri 3 kişiye nakledilecek.

Organlarıyla 3 kişiye ümit oldu

13 Aralık 2016 07:17
Organlarıyla 3 kişiye ümit oldu - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, beyin kanaması geçiren ve Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Ertuğrul Muhsin U’nun (68) beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine hastane yetkilileri, Ertuğrul Muhsin U’nun ailesiyle organ nakli konusunda görüşme yaptı. Ailenin olumlu yanıt vermesiyle yaşlı adamın organları başarılı bir operasyonla alındı.

Çekirge Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Timur Didinen bugün Çekirge Devlet Hastanesi için çok önemli bir gün olduğunu söyledi. 2016 yılında bugün 30’uncu donör organizasyonunu gerçekleştirdiklerini belirten Didinen, "Yeni donör demek en az 3 kişiye can demek. Vatandaşlarımız en az 90 kişiye hayat bağışlamış oldu. Öncelikle bu hassasiyetleri dolayısıyla vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onları kutluyorum. Organları bağışlanan kişilere rahmet, ailelerine sabır diliyorum" dedi.

Didinen, hastanın beyin kanaması sonucu beyin ölümünün gerçekleştiğini aktararak, "Ardından ailesiyle görüştük. Onlar da diğer aileler gibi organ bağışını kabul ettiler. Hastanın karaciğeri ve iki böbreği alınacak. Bu organlar da yeni sahiplerine takılıp onlar da yeni hayatlarına kavuşacaklar." açıklamasında bulundu.
Ertuğrul Muhsin U’nun damadı Faruk Sarı kendileri için çok zor olduğunu söyleyerek, "Ancak birileri de bu gece çok mutlu olacak. Onlara bir umut ışığı olacak. İnşallah fayda görürler. Bizim için zor bir gece ama inşallah onlar için her şey çok güzel olur" dedi.

Etiketler: Bursa Çekirge Devlet Hastanesi, Ertuğrul Muhsin, organ bağışı


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