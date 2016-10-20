Alınan bilgiye göre, dün gece isminin açıklanması istenmeyen 50 yaşındaki kadın geçirdiği beyin kanaması sonrası Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşen kadının yakınları organların bağışlanmasını kabul etti. Bunun üzerine İstanbul'dan gelen bir ekip kadının organlarını başarılı bir operasyonla aldı. Yaklaşık 5 saat süren operasyon sonucu alınan iki böbrek ve bir karaciğer uçakla İstanbul'a gönderildi.

Organları almaya gelen Opr. Dr. Ramazan Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu 3 tane hastaya yeni umut olacak. Şu anda Türkiye'de organ bağışının az olduğu dönemde bu olayın ne kadar önemli olduğu bir kez daha önem kazandı" dedi.

Vefat eden kadının yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Dr. Dönmez, "Çok büyük önemli bir şey yaptılar. 3 tane kişiye can verdiler. Hepsinden Allah razı olsun. Karaciğeri İstanbul'a gönderilecek. Böbreklerin nereye gideceği henüz belli değil" diye konuştu.

Metin Akyürek