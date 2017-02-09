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Organlarıyla 3 kişiye umut oldu

Bursa'da, beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen kadının böbrekleri ve karaciğeri 3 kişiye nakledilecek.

Organlarıyla 3 kişiye umut oldu

09 Şubat 2017 09:33

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, beyin kanaması sonucu 4 gün önce Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 47 yaşındaki A.G'nin beyin ölümü gerçekleşti.

Bunun üzerine hastane yetkilileri, A.G'nin ailesiyle organ nakli konusunda görüşme yaptı. Ailenin olumlu cevap vermesiyle kadının organları başarılı bir operasyonla alındı.

Çekirge Devlet Hastanesi organ nakli koordinatörü Tamara Uzun Bal, hastanın ailesine teşekkür ederek, "Beyin kanaması sonucu hastanemizde tedavi gören A.G.'nin beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi organlarının bağışlanmasını kabul etti. 2 böbrek ve karaciğeri, Bursa'da organ bekleyen 3 kişiye umut olacak" dedi.

Etiketler: bursa, organ


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