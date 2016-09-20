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Organlarıyla 4 kişiye umut oldu

Bursa'da, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen B.Ö.'nün kalbi, böbrekleri ve karaciğeri 4 kişiye hayat ışığı olacak.

Organlarıyla 4 kişiye umut oldu

20 Eylül 2016 09:16

Edinilen bilgiye göre, üç gün önce kafa travması nedeniyle Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan 42 yaşındaki B.Ö.'nün beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine hastane yetkilileri, B.Ö.'nün ailesiyle organ nakli konusunda görüşme yaptı. Ailenin olumlu yanıt vermesiyle B.Ö.'nün organları için nakil süreci başlatıldı.

Çekirge Devlet Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Timur Didinen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hastanın kalbi, iki böbreği ve karaciğerini alıp diğer hastalara nakledeceğiz. Kalbi uçakla Ankara Başkent Hastanesine göndereceğiz. Diğer organlar da Bursa'daki organ bağışı bekleyen hastalara nakledilecek. Örnek davranıştan dolayı aileye çok teşekkür ediyoruz, merhuma da başsağlığı diliyoruz. Organlarla insanlara yeni hayat vermeye çalışacağız" dedi.

Bursa Organ Nakli Bölge Sorumlusu Dr. Yavuz Selim Çınar da B.Ö.'den alınan kalbin Ankara'da bağış bekleyen 16 yaşındaki bir gence nakledileceğine dikkat çekerek, "Karaciğeri Uludağ Üniversitesinde, böbrekleri ise Bursa'daki özel bir hastanede bağış bekleyen hastalara nakledeceğiz. Türkiye'nin dört bir yanında en uygun hasta kimse nakiller de onlara yapılıyor. Bu konuda çok çaba sarf ediyoruz. Çekirge Devlet Hastanesi şu anda Türkiye'de en çok donör bildiren hastane. Son üç yılın Türkiye birincisi" şeklinde konuştu.

Enver Fatih Tıkır - Zafer Peker


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