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Organlarıyla 5 kişiye umut oldu |Manisa haberleri

Manisa’nın Salihli ilçesinde beyin kanaması geçirip, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 33 yaşındaki 1 çocuk annesi Sibel Dal’ın organları nakil bekleyen 5 kişiye umut oldu.

Organlarıyla 5 kişiye umut oldu |Manisa haberleri

19 Ağustos 2017 20:26

Salihli’de ikamet eden Arife ve Ali Dal çiftinin kızları Sibel Dal, aniden rahatsızlanınca ailesi tarafından Salihli Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan tetkikler sonucunda, 33 yaşındaki Dal’ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi ve yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Bilinci kapalı olan Dal, daha sonra sağlık ekipleri tarafından Özel bir hastanenin 3.seviye yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Ancak, burada yapılan tetkikler ve oluşturulan kurul sonucu 33 yaşındaki Sibel Dal’ın, kalbinden, beynine kan gitmediği ve beyin ölümünün gerçekleştiği belirlendi.

Hastane Anestezi ve Reaminsyon Uzmanı Dr. İbrahim Uğur’un görüştüğü ailesi Sibel Dal’ın organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığına bağlı Manisa Organ Nakli Koordinatörlüğü ile irtibata geçildi. Pamukkale Üniversitesi’nden gelen ekibin gerçekleştirdiği operasyonla Dal’ın karaciğer, pankreas, 2 böbreği ile 2 korneası alındı. Dal’ın alınan organları ise 5 hastaya umut olmak üzere ambulanslarla yola çıktı.
Acılı aileye göstermiş oldukları erdemli davranış ile büyük fedakarlık için teşekkür eden Hastanenin Başhekimi Op. Dr. Seçkin Meriçeli, “Bağışlanan organlar ihtiyacı olan 5 hastaya ikinci bir hayat şansı verecek. Bu noktada aile çok önemli bir karar aldı. Çünkü Türkiye genelinde organ bağışı bekleyen binlerce kişi var" diyerek merhumeye Allah'tan rahmet diledi.

Öte yandan organlarıyla 5 kişiye umut olan 1 çocuk annesi Sibel Dal’ın öğle namazına müteakip Salihli’nin Yılmaz Mahallesi’ndeki Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz Mahalle Mezarlığına defnedildiği öğrenildi. 

Behzat Akcan
 

Etiketler: manisa, organ


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