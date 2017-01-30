Manisa'nın Salihli ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ve yoğun bakımda hayat mücadelesi veren E.G'nin beyin ölümü gerçekleşti. Evin tek oğlu olan E.G'nin babası Emin ve annesi Hatice, oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı.

Ailenin onayı ile gerçekleşen organ bağışında beyin ölümü gerçekleşen E.G'nin kalbi İstanbul'daki bir hastaya ve Karacigerinin ise Uludağ Üniversitesinde yatan bir hastaya nakledileceği, böbreğinin ise doku tiplemesinin devam ettiği öğrenildi.

Gerçekleşen organ bağışı ile ilgili açıklamada bulunan Atatürk Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Fuat Çöken, "Genç kardeşimiz 20 yaşında. Bir trafik kazası sonrası ağır kafa travmasıyla ayın 25'inde hastanemize getirildi. O günden bu yana tedavileri devam etti ama bu sabah itibariyle beyin ölümü gerçekleşti" dedi.

E.G'nin beyin ölümü sonrası ailenin onayı ile organların bağışlandığını söyleyen Çöken, "Ailesi sağolsun organlarını bağışladı. Evlat acısı büyük bir acı. Ama onlar bu acıyı bir kenara bırakıp başka insanlara hayat olma yolunu seçtiler. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

E.G'den iki böbrek, karaciğer ve kalbin alındığını söyleyen Çöken, "Hastamızdan alınan karaciğer Uludağ Üniversitesinde yatan bir hastamıza nakledilecek. Kalp ise İstanbul'daki bir hastaneye. Böbreğin halen doku tiplemesi devam ediyor" dedi.

Balıkesir'de organ nakli bekleyen hastalar açısından çok önemli bir başlangıç olduğunu ifade eden Çöken, "Bu ay ikinci donörümüz. Organ nakli bekleyen hastalarımız açısından umut verici. Ama bu yeterli mi tabii ki değil. Nakil bekleyen hastalarımız çok fazla. Halkımız bu konuda daha da duyarlı olmaya başladı" dedi.

Organ naklinde 2016 yılında Balıkesir'in Türkiye ikincisi olduğunu da vurgulayan Atatürk Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakil Koordinatörü Fuat Çöken, "Bizim halkımız çok duyarlı. Ve umarım bu duyarlılık her geçen gün artarak devam eder" dedi.