Orgeneral Akar, ABD’de Şiddet Yanlısı Örgütlerle Mücadele Konferansı’na katıldı

Konferansa toplam 73 ülkeden genelkurmay başkanları ve temsilciler ile NATO üst düzey yöneticileri katıldı. Orgeneral Hulusi Akar tarafından söz konusu konferans sırasında ve yapılan ikili görüşmelerde özellikle Türkiye’nin güney sınırlarında Türkiye’nin ve bölgenin güvenliğini olumsuz olarak etkileyen PKK/PYD/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı yürütülen mücadele, Doğal Kararlılık Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı ve Astana Süreci çerçevesinde bölge barışına sağlanan katkılar dile getirildi. Rakka harekatı sonrasında ortaya çıkan görüntüler ve benzeri örneklerle PYD/YPG ile PKK’nın aynı yapının kolları olduğunun bir kez daha teyit edildiği vurgulandı.

Derya Yetim