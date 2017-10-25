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Orgeneral Akar, ABD’de Şiddet Yanlısı Örgütlerle Mücadele Konferansı’na katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 23-24 Ekim tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan “Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Genelkurmay Başkanları Konferansı”na katıldı.

Orgeneral Akar, ABDde Şiddet Yanlısı Örgütlerle Mücadele Konferansına katıldı

25 Ekim 2017 09:43

Konferansa toplam 73 ülkeden genelkurmay başkanları ve temsilciler ile NATO üst düzey yöneticileri katıldı. Orgeneral Hulusi Akar tarafından söz konusu konferans sırasında ve yapılan ikili görüşmelerde özellikle Türkiye’nin güney sınırlarında Türkiye’nin ve bölgenin güvenliğini olumsuz olarak etkileyen PKK/PYD/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı yürütülen mücadele, Doğal Kararlılık Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı ve Astana Süreci çerçevesinde bölge barışına sağlanan katkılar dile getirildi. Rakka harekatı sonrasında ortaya çıkan görüntüler ve benzeri örneklerle PYD/YPG ile PKK’nın aynı yapının kolları olduğunun bir kez daha teyit edildiği vurgulandı. 

Derya Yetim

 

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