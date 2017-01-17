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Orgeneral Akar, Brüksel'de Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın 176’ncı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katıldı.

Orgeneral Akar, Brükselde Genelkurmay Başkanları Toplantısına katıldı

17 Ocak 2017 20:10

TSK’dan yapılan açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 17, 18 Ocak 2017 tarihlerinde NATO Karargahı Brüksel/Belçika’da icra edilen 176’ncı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katılmaktadır. Toplantı kapsamında 17 Ocak 2017 tarihinde icra edilen oturumlarda; NATO komuta yapısının işlevselliğinin değerlendirilmesi, Afganistan'da genel güvenlik durumu ile burada icra edilen Kararlı Destek Görevi ve terörizm ile mücadele konuları görüşülmüştür” denildi.

Akar’ın mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunduğunun kaydedildiği açıklamada, “Bu kapsamda Orgeneral Akar tarafından, NATO’nun terörizmle mücadele kapsamında daha fazla sorumluluk alması ve Türkiye'ye daha somut destek vermesi gerektiği konuları gündeme getirilmiştir. Ayrıca Türkiye’nin Afganistan’da çerçeve ülke olarak daha önceden olduğu gibi sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceği ifade edilmiştir. Akar, çalışmalar kapsamında ABD, Avusturya, Ukrayna, Romanya, Avustralya, İsrail ve İtalya Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşmelerde bulunmuştur” ifadeleri yer aldı. 

Caner Ünver


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