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Orgeneral Akar: 'FETÖ'cü teröristler içimizden temizlendikçe güçleniyoruz'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadık. Eşi benzeri görülmeyen bir proje terör örgütü olan FETÖ'nün ülkemize, milletimize ve TSK'ya verdiği zarar maalesef çok büyüktür. Bu teröristler içimizden temizlendikçe, asker elbisesi giymiş o hainler içimizden çıktıkça silahlı kuvvetlerinin güçlendiğini, başarısının arttığını takip ediyorsunuz" dedi.

Orgeneral Akar: FETÖcü teröristler içimizden temizlendikçe güçleniyoruz

02 Haziran 2018 14:20

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve eşi, gaziler ve aileleri için dün Gazi Orduevi'nde iftar yemeği verdi. Yemeğe gazi ve ailelerinin yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Ankara Garnizonunda görevli general, amiral ve eşleri katıldı. İftar programında konuşan Akar, binlerce yıllık Türk tarihinde gaziliğin yerinin çok önemli olduğunu ifade etti. Gazilerin şehitlerle birlikte vatan topraklarının birliği, bütünlüğü ve güvenliği için elinden geldiğini vurgulayan Akar, gazilerin milletin egemenliği ve bağımsızlığı için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiğini, bu uğurda ölümü göze aldıklarını dile getirdi. 

"En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam" 

Akar, TSK'nın anayasa çerçevesinde görevini fedakarlık, kahramanlık ve büyük bir başarıyla yerine getirdiğinin altını çizerek, "Bize biçilen en öncelikli görev terörle mücadele. Ülkemizi, bu terör belasından kurtarmak, terör belasını bitirmek ve bundan sonra da milletimizin layık olduğu huzura kavuşmasını sağlamak bizim görevimizdir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecek. İnşallah, yurt içi ve sınır ötesinde ülkemize ve milletimize risk ve tehlike teşkil eden odakların hepsi yok edilecektir. Yakın tarihimizde birçok olay yaşadık. 2015'te hendek olaylarını hatırlayacaksınız. Terör örgütü, bazı il ve ilçelerimizi işgal edip oraya hendeklerle bir şey yapacaklarını zannettiler. Hepsi TSK'nın tüm güvenlik kuvvetlerimizle birlikte omuz omuza yaptığı mücadele sonunda kazdıkları hendeklere gömüldüler" diye konuştu.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini anımsatan Akar, "Bunun akabinde 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadık. Eşi benzeri görülmeyen bir proje terör örgütü olan FETÖ'nün ülkemize, milletimize ve TSK'ya verdiği zarar maalesef çok büyüktür. Bu teröristler içimizden temizlendikçe, asker elbisesi giymiş o hainler içimizden çıktıkça silahlı kuvvetlerinin güçlendiğini, başarısının arttığını takip ediyorsunuz" ifadelerini kullandı. 

Akar, bu olayların hemen ardından Fırat Kalkanı Harekatı'nın düzenlendiğini ve bu kapsamda 3 bin DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti. Daha sonra Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı için düğmeye basıldığını dile getiren Akar, "PKK uzantısı YPG'liler de burada kazdıkları hendeklerde etkisiz hale getirildiler ve orada ciddi bir şekilde güvenlik sağlandı. Bunun akabinde İdlib'deki faaliyetlerimiz de yoğun bir şekilde sürmekte" dedi.
 

Abdullah Sarica
 

 

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