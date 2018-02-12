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Orgeneral Akar Genelkurmay çatı davasında tanık olarak dinlenecek

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Genelkurmay çatı davasında tanık olarak dinlenecek.

Orgeneral Akar Genelkurmay çatı davasında tanık olarak dinlenecek

12 Şubat 2018 17:37

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davaya bakan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, dikkat çekici bir karar aldı. Mahkeme, davanın 19 Şubat'taki celsesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak ile emekli Orgeneral İhsan Uyar'ın müşteki-tanık olarak dinlenilmesine karar verdi. Davanın 21 Şubat'ta görülecek celsesinde ise dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal, darbeciler tarafından derdest edilen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Göksel Sevindik, Mikail Alıcı, Fikret Tayfur Erbilgin ile Mehmet Özlü dinlenecek. 

Abdullah Sarica

 

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