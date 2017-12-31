Diğer
Kategoriler

Orgeneral Akar, Konya, Antalya ve Isparta’da yılın son gününde incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar; Konya, Antalya ve Isparta bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Akar, Konya, Antalya ve Ispartada yılın son gününde incelemelerde bulundu

31 Aralık 2017 20:22

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, yılın son gününde Konya, Antalya ve Isparta bölgelerinde bulunan kara, deniz ve hava birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Denetlemeler esnasında personele hitap eden Orgeneral Akar; konuşmalarında vatanımızın dört bir köşesinde, sınır boylarında ve sınır ötesinde, dünyanın çeşitli bölgelerinde karada, denizde ve havada üstün bir cesaret ve fedakârlıkla görev yapan tüm silah arkadaşlarımızın, onların değerli aile bireylerinin ve bütün güvenlik güçlerimizin yeni yılını kutlamış, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerinde bulundu. 

Derya Yetim
 

Etiketler: Hulusi Akar

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç