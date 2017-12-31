Orgeneral Akar, Konya, Antalya ve Isparta’da yılın son gününde incelemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, yılın son gününde Konya, Antalya ve Isparta bölgelerinde bulunan kara, deniz ve hava birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Denetlemeler esnasında personele hitap eden Orgeneral Akar; konuşmalarında vatanımızın dört bir köşesinde, sınır boylarında ve sınır ötesinde, dünyanın çeşitli bölgelerinde karada, denizde ve havada üstün bir cesaret ve fedakârlıkla görev yapan tüm silah arkadaşlarımızın, onların değerli aile bireylerinin ve bütün güvenlik güçlerimizin yeni yılını kutlamış, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerinde bulundu.

Derya Yetim

