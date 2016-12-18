Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Erciyes Üniversitesi yakınındaki terör saldırısında şehit olan 14 askerin bağlı bulunduğu General Vecihi Akın Kışlası'ndaki Komando Tugay Komutanlığını ziyaret etti. Tören mangası tarafından resmi törenle karşılanan Akar, askerleri “Başımız sağ olsun” diye selamladı. Akar buradaki denetlemelerinin ardından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne geçti. Akar’ı, Rektör Yardımcısı Karamehmet Yıldız ve ERÜ Hastaneler Başhekimi Kudret Doğru karşıladı. Hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Akar, Yıldız ve Doğru'dan bu kişilerin durumları hakkında bilgi aldı.

Caner Ünver