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Orgeneral Akar’dan Kardak’a sürpriz ziyaret

Kardak krizinin 21. yılına girilirken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan bölgeye sürpriz bir ziyaret geldi.

Orgeneral Akardan Kardaka sürpriz ziyaret

29 Ocak 2017 19:54
Orgeneral Akar’dan Kardak’a sürpriz ziyaret - Tıkla İzle

Sabah saatlerinde sürpriz bir program ile Bodrum’a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bir savaş gemisine binip peşindeki iki hücum botu ile yaklaşık 21 yıl önce krize neden olan Kardak Adası’nda incelemelerde bulundu. Turgutreis, Ortakent sahillerinde de incelemelerde bulunan Orgeneral Akar daha sonra Gemi Yanaşma İskelesi’ne gelerek buradan karaya geçti. Bölgede hazır bekleyen 2 helikopterden birine binen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sahil ve Kardak civarını bir süre de havadan kontrol ettikten sonra bölgeden ayrıldı. 

Etiketler: Hulusi Akar


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