Sabah saatlerinde sürpriz bir program ile Bodrum’a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bir savaş gemisine binip peşindeki iki hücum botu ile yaklaşık 21 yıl önce krize neden olan Kardak Adası’nda incelemelerde bulundu. Turgutreis, Ortakent sahillerinde de incelemelerde bulunan Orgeneral Akar daha sonra Gemi Yanaşma İskelesi’ne gelerek buradan karaya geçti. Bölgede hazır bekleyen 2 helikopterden birine binen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sahil ve Kardak civarını bir süre de havadan kontrol ettikten sonra bölgeden ayrıldı.