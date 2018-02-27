Diğer
Kategoriler

Orgeneral Akar'dan şehit ailesine ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, şehit Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Orgeneral Akardan şehit ailesine ziyaret

27 Şubat 2018 21:39

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile birlikte İzmir Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit ailesinin evine girerken mahalle sakinlerine de selam veren Orgeneral Akar, Gökdoğan ailesinin evinde yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra ayrıldı. 

Derya Yetim - Emre Yüzügüldü

Etiketler: Hulusi Akar

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç