Orgeneral Akar’dan Yüksekova’da terörle mücadele mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Hakkari'nin Yüksekova bölgesinde inceleme ve denetlemede bulundu. 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret eden Akar, “Milletimizin bizlere duyduğu sevgi ve güven, bizlere sağladığı destek konusunda son derece şanslıyız. Teröristler, bazı il ve ilçelerimize sızmak suretiyle kendilerince bir operasyonla bazı hedefleri ve amaçları gerçekleştirebileceklerini zannettiler. Çok şükür, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak tüm güvenlik güçleriyle omuz omuza teröristleri kazdıkları hendeklere gömdünüz. FETÖ meselesindeki mücadelemiz de ayrıntılı bir şekilde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Yüksekova bölgesindeki inceleme ve denetlemelerin ardından Akar, askerler ile iftar yaptı. İftar sonrası askerlere seslenen Akar, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası bazı sıkıntılar yaşadıklarına dikkat çekerek, “Şu anda içinde bulunduğumuz durumda yoğun bir şekilde yapılan devletimizin, milletimizin yaptığı mücadele ile bunlardan temizlendik ve temizlenmeye devam ediyoruz. Bunlardan temizlendikçe de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin güçlendiğini, eskisinden çok daha büyük bir heyecanla, güvenle kendisine verilen görevleri başardığını görmekteyiz. Sadece Kara Kuvvetlerimizde değil, Hava Kuvvetlerimizde ve Deniz Kuvvetlerimizde aynı şekilde FETÖ terör örgütünden temizlendikçe büyük başarılar sağlandığını, faaliyetlerin her geçen gün arttığını, güvene dayalı bir ortam içinde arkadaşlarımızın kendilerine verilen görevi büyük bir başarıyla yaptıklarını görmekteyiz” dedi.

Terörle mücadelenin biteceğini, devlet, millet ve Türk Kuvvetleri olarak bu konuda kararlı olduklarını vurgulayan Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunun üstesinden hep birlikte geleceğiz. Omuz omuza mücadele etmek suretiyle en son terörist de etkisiz hale getirildikten sonra milletimizin ve ülkemizin rahata ve huzura kavuşacağını biliyoruz. Bu konuda herkes elinden gelen katkıyı sağladı ve sağlamaya devam edecektir. Bu faaliyetleri yaparken bizim için buradaki vatandaşlarımızın rahatı, huzuru çok önemli. Yaptığımız faaliyetlerin maksadı, kapsamı ne olursa olsun buradaki değerli vatandaşlarımıza, masum insanlara hiçbir şekilde rahatsızlık vermeden faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Bu faaliyetlerimizi yürütürken sabırla halkımıza yaklaşmak suretiyle problemleri çözeceğiz ve terörle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.”

15 Temmuz’dan hemen sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin diğer güvenlik unsurlarıyla birlikte Fırat Kalkanı Harekatı'nı icra ettiğini ve harekatta 3 bin DEAŞ’lının etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Akar, “Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yapılan bu faaliyette tarihimize altın harflerle yazılacak bir başarı olarak geçti. Bunun akabinde Zeytin Dalı Harekatı'nı gerçekleştirdik. Bu harekatta Türk Silahlı Kuvvetleri tarihine yaraşır bir şekilde büyük bir başarı elde edildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda hudutlarımızın güvenliği, sadece kendi güvenliğimiz değil, Suriyeli kardeşlerimizin güvenliği için de katkı sağlandı. Bunları yaparken masum halka, dini binalara, tarihi eserlere zarar vermemek için diğer ülkelerin hiçbirinde olmadığı kadar büyük bir ciddiyet ve samimiyetle hem planlamada hem de icrada gerekli tedbirler alındı. Bunu yaparken de yasalara uygun, insan haklarına saygı göstererek yaptık, masum insanlara zarar vermeden yaptık. Tarihimize ve değerlerimize yaraşır bir şekilde bu faaliyeti silah arkadaşlarımız icra ettiler. Sadece ve sadece teröristler ile mücadele ettik, sadece onların sığınakları, barınakları, depoları etkisiz hale getirilecek şekilde faaliyetleri yürüttük. Bu faaliyetleri üç kıtada, yedi iklimde at koşturan, adaleti, istikrarı, barışı dağıtan atalarımıza yaraşır bir şekilde 18 Mart’ta esas faaliyetleri tamamladık” diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Akar, Afrin’de şu anda el yapımı patlayıcılar ve mayınlarla mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Akar, Suriye vatandaşlarının evlerine güven ve huzur içinde dönmeleri için her türlü desteğin sağlanmaya devam edildiğini belirtti. Hem yurt içinde hem de sınırların ötesinde sürdürülen faaliyetlerin en son terörist kalıncaya kadar sürdürüleceğini kaydeden Akar, “Bu bölgede Yüksekova’dan başlayarak Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında Irak’ın kuzeyinde Türkiye’yi tehdit eden, halkımıza karşı sıkıntıya sebebiyet veren terör kaynaklarından kurtulmaya devam ediliyor. Bu konuda sınırımızda ve sınır ötesinde büyük bir kahramanlık ve fedakarlık göstererek buradaki faaliyetler de yürütüldü ve bunlar da büyük bir başarıyla gerçekleşti ve gerçekleşmeye devam ediyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.