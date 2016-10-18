Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Darbe Araştırma Komisyonu’na bilgi verdi. 15 Temmuz Cuma günü saat 18.15’te karargahtan ayrıldığını belirten Dündar, 21.40’ta İstanbul Emniyet Müdür tarafından arandığını ve Emniyet Müdürü’nün kendisine Beylerbeyi ve Çengelköy’de askerlerin de karıştığı bir takım olayların olduğunu kendisine aktardığına ifade etti. Dündar, Ordu Komutanlığı’nı ve Beylerbeyi ve Çengelköy’e yakın Deniz Komutanlığı’nı aradığını kaydetti.

Dündar, Emniyet Müdürü ile Boğaziçi Köprüsü ayağına buluştuğunu belirterek, İstanbul’daki hareketlenme için ilgili bilgi vermek üzere Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay 2. Başkanı ve Genelkurmay Başkanını telefonla aradığını ancak telefonlara cevap alamadığını söyledi.

Dündar, Emniyet Müdürü ile buluşarak geçtikleri Boğaziçi Köprü’nde askerlerin havaya ateş açtıklarını ve dostane olmadıklarını gördüklerini kaydederek, Ankara’daki hareketle birlikte işin boyutlarını anladıklarını belirtti.

Dündar şunları kaydetti:

"22.45 civarında İstanbul Birliği Komutanı Tümgeneral Yavuz Türkgenci ve İstanbul Valisi yanımıza geldi. Durum değerlendirme yapmaya çalıştık. Özellikle 3. Kolordu’ya vekil olarak bakan komutanla yaptığımız değerlendirmede, İstanbul’da 5 birliğimizin darbe girişimine katılmakta olduğu bilgisini aldık. Bunun üzerine benim Ordu Komutanlığıma bağlı olan 2 birliğimizi aradım. Çorlu’daki komutanımızdan darbe girişimini yapan kişilerin yayımlamış oldukları sahte emrin kedilerime ulaştığını söyledi. Sahte emrin de yayınlandığını duyunca karşımızda darbe girişimi olduğuyla yüzde yüz kesinlik kazandı."

Eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ile telefonla görüşme yaptığını aktaran Dündar, "Genelkurmay Başkanımız resmi görmek amacıyla kimlerin faaliyetlere iştigal ettiği konusu da soruları oldu. Bunları cevaplandırdım" şeklinde konuştu.

Vali ile yaptığı görüşmede basın açıklaması yapılmasının uygun olacağına karar verdiklerini ifade eden Dündar, televizyonlarda yaptığı açıklamanın detaylarını verdi. Dündar, "Saat 06.30’ta Sayın Valimizle birlikte, Cumhurbaşkanı’mızın yanına katılıp hem durum hakkında bilgilendirmek hem de direktiflerini almak maksadıyla deniz yoluyla önce karşıya sonra da havaalanına geçtik. Havalananında Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmediğini de ifade etti.