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Orgeneral Dündar tanık olarak dinlenecek

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) komutanlarının yargılandığı davada ara kararını açıklayan Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar’ın tanık olarak dinlenilmesine karar verdi.

Orgeneral Dündar tanık olarak dinlenecek

12 Ocak 2018 19:42

Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimi sırasında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) EDOK Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski Korgeneral Metin İyidil’in de aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı dava görüldü. Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı. Davanın öğleden sonraki kısmında sanıkların tanık ifadelerine karşı savunmaları alındı. Sanık eski Korgeneral İyidil, üzerine atılı suçlamaları ve aleyhine beyanları kabul etmediğini söyledi. Darbe girişimi sırasında Isparta Valisini aradığını aktaran İyidil, "Bu telefonda Valinin beyanında da belirttiği gibi kendisinden derdest edilen komutanların kurtarılması amacıyla birlik hazırlanacağını belirterek yardım istedim. Herhangi bir şekilde başka bir talebim olmadı. Dinlenilen tanıklardan Mehmet Ateş’in ve gizli tanığın beyanlarını kabul etmiyorum. Bu kişilerin benimle ilgili beyanları hiçbir somut olay, tarih ve isme dayanmamaktadır. Tamamen iftira niteliğindedir. 15 Temmuz hain darbe girişimine katılmadım. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Sanık ve avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı Ayhan Çelik, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar ile Albay Hasan Yorulmaz’ın tanık olarak dinlenilmesine karar verdi. Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 22 Şubat 2018’e erteledi.

(Abdullah Sarica /İHA)

 

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