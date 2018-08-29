Orgeneral Güler'den terörle mücadelede kararlılık vurgusu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Orgeneral Güler mesajında şu ifadeleri kaydetti:

"Mazisi şan, şeref ve zaferlerle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerinin cesaret ve kahramanlığının destanlaştığı, vatanın savunulması ve milletin bağımsızlığı uğrundaki azim ve kararlılığının en önemli göstergelerinden birisi olan, 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos’ta Türk Ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 96’ncı yıl dönümünü bir kez daha kutlamanın gurur ve heyecanı içerisindeyiz. Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin çağdaş bir devlet olarak inşası sürecinde, ordumuzun cesaret ve kahramanlığının destanlaşarak hafızalara kazındığı ve şanlı tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan bu büyük zafer, aziz milletimiz için birlik ve beraberlik duygusu ile bağımsızlık tutkusunun abideleştiği bir onur ve gurur kaynağı olmuştur. Bağrından çıktığımız yüce milletimize en güzel şekilde hizmet etmek ve güvenine layık olmak için ‘ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla aralıksız yürütülen terörle mücadele harekatına en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla çalışacağız. Bununla birlikte yurt dışındaki görev ve harekat kapsamında dünya barışı ve istikrarına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bugünün aynı zamanda ‘Türk Silahlı Kuvvetleri’ günü olması da 30 Ağustos’u bizler için çok önemli kılmaktadır. Bugün gerçekleştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin köklü geleneklerinden birisi olan rütbe terfileri, hepimiz için ayrı bir sevinç, heyecan ve gurur kaynağıdır. Terfi edilen her yeni rütbe, görev safahatımız boyunca sarf edilen gayretlerin bir karşılığı ve mükafatı olduğu gibi, artan görev ve sorumluluklarımızın da bir göstergesidir. Bu vesileyle, terfi eden tüm personelimize yeni rütbelerinin hayırlı olması temennisiyle görevlerinde başarılar diliyorum. Ayrıca, Silahlı Kuvvetlerimize yaptıkları faydalı hizmetleri tamamlayarak bizlerden sadece şeklen ayrılan ve yeni bir hayata başlayan arkadaşlarıma da aileleri ile birlikte; sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyor, ülkemize ve Silahlı Kuvvetlerimize verdikleri değerli hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu vesile ile Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun kahraman silah arkadaşlarını, ülkemizin bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü, huzur ve güveni için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden mensuplarımızı rahmetle, kahraman gazilerimizi ve şehit ailelerimizi bir kez daha şükranla anıyor ve saygılar sunuyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başta emekli personelimiz olmak üzere, her kademesinde görev yapan tüm muvazzaf personelimiz ile değerli aile mensuplarının 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutluyor; kendilerine başarı, mutluluk ve esenlikler diliyorum."

İlker Turak