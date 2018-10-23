Örgü Festivali hanımların ayağına geldi

Örgü yapmayı daha eğlenceli bir aktivite haline getirmeyi amaçlayan Hobium.com, 28 Ekim Pazar günü örgüseverleri unutulmaz bir festivalde buluşturacak. Beşiktaş'taki İstanbul Deniz Müzesi'nde gerçekleştirilecek ÖrgüFest 2018, canlı müzik eşliğinde Derya Baykal'ın katılımıyla gün boyu düzenlenecek örgü atölyeleri, birbirinden farklı örgü modelleri ve yeni tasarımlarla, örmeyi seven, becerikli ve meraklı kadınlara ilham kaynağı olacak.

Festivalde; bere yapımı, punch, amigurumi, paspas ve dekoratif ağaç yapımına ilişkin birçok atölye, ücretsiz örgü modelleri, yepyeni örgü teknikleri ve festivale özel indirimli ürünler katılımcıların beğenisine sunulacak. 11.30-18.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek festivalin biletleri, bir alana bir bedava kampanyasıyla Biletix'te satışa sunuldu.