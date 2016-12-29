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Örgüt evinde kalan öğrenciler ile cemaat ablaları adliyeye sevk edildi

Sakarya’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) evlerinde kalan öğrenciler ile cemaat ablaları geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.


29 Aralık 2016 11:51

Sakarya’da 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında operasyonlar devam ediyor. Operasyon kapsamında içlerinde örgüt evinde kalan öğrenciler ile cemaat ablaları olan bankacı Büşra Ü., öğretmen Çiğdem İ., Merve B., Nurdan Y., ev hanımı Büşra Ç., Songül B., Deniz G., Nuray Ç., isimli şahıslar ile örgüte üye olan öğrenci Müslüm K. ve Osman Ç., gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında geniş güvenlik önlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. 

Remzi Şimşek
SAKARYA 


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