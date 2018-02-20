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Örgüt evinde yakalanan mahrem abiye 7 yıl hapis

İstanbul Maltepe'de FETÖ/PDY'nin örgüt evinde üzerinde sahte kimlikle yakalanan ve TSK içinde görevli askerlerin mahrem abisi olduğu iddia edilen eski öğretmen, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Örgüt evinde yakalanan mahrem abiye 7 yıl hapis

20 Şubat 2018 13:24

Kocaeli'de TSK içerisindeki askerlerin mahrem abisi olduğu iddiasıyla hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrasında İstanbul'da örgüt evinde gözaltına alınarak tutuklanan eski öğretmen Fatih Bilgin'in yargılandığı davada karar çıktı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Bylock kullanıcı olduğu belirlenerek meslekten ihraç edilen Bilgin Kocaeli 4. Agır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 aydır tutuklu bulunan Fatih Bilgin son savunmasında, "Ben Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde olan bir kurumda çalıştım. Vatan, millet aleyhine tek bir sözüm olmadı. devlet aleyhinde bir faaliyetim olmadı, olmaz da. Devlet aleyhinde birşey yaptıysam vereceğiniz cezaya razıyım. Ama yapmadım" diyerek, tahliyesini talep etti.

Sanık ve avukatının savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti tahliye talebini reddederek, Fatih Bilgin'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 

Etiketler: fetö, hapis, PDY

 

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