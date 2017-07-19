Örgüt propagandasına 3 yıl 9 ay hapis cezası

Elazığ 3. Ağır Ceza Mahkemesinde Ali Ö. hakkında terör propagandası yapmak suçundan dava açıldı. Tutuksuz yargılanan sanık Ali Ö. hakkındaki davanın karar duruşması bugün görüldü.

Sanık Ali Ö. ifadesinde, paylaşımları kendisinin yaptığını ancak suç olduğunu bilmediğini söyleyerek kendini savundu.

Savcı esasa ilişkin mütalaasında sanığın sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK’ ya ait paylaşımlar yaparak örgüt propagandası yaptığını ve bu nedenle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti de sanık hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile birlikte tutuklanmasına karar verdi. Duruşma bitiminde polisler tarafından gözaltına alınan zanlı,tutuklanarak ceza evinde gönderildi.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu