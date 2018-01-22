Örgüte sadakati en yüksek kişiler A4 listesine alınmış

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütünün Aydın ve Nazilli'deki emniyet yapılanmasına ilişkin 11'i tutuklu 44 eski polisin yargılanmasına devam edildi. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi Aydın Gençlik Merkezi Fethi Sekin Salonu'nda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz olarak yargılanan sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı. Duruşmada gizli tanık ifadeleri dinlenirken, bu ifadeler doğrultusunda sanık ve sanık avukatlarının savunmaları alındı.

Aydın'a yapılan atamalarda FETÖ’nün etkisi

Duruşmada tutuklu olarak yargılanan Ahmet C.’nin tanık olarak gösterdiği İzmir 1 Nolu T Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Aydın İl Emniyet Müdürvekili Suat İ.'nin ifadesine başvuruldu. "Bayram" kod adlı tanığın, Ahmet C.'nin polislerden sorumlu kişi olduğu ve Aydın Emniyet Müdürlüğü’ne atanacak olan polisleri belirlediği iddiaları sorulan Suat İ., “2002-2012 yılları arasında Aydın Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaptım. Ahmet C. Aydın’a ataması yapıldıktan sonra özel kaleme gelip gidiyordu, oradan tanıyorum kendisini. En son Aydın İl Emniyet Müdürlüğü vekilliği yaptım. 2012 yılında Polis Baş Müfettişi olarak İzmir’e atandım. Aydın’la bağlantım kalmadı. Ahmet C.’ye bağlı bir kişi olduğum ve beraber İzmir’e gittiğim doğru değildir. Aydın iline yapılacak olan atamalarda Ahmet C.’nin etkisi olduğu komik bir iddiadır. Böyle birinin atamalarda etkisi yoktur” şeklinde yanıt verdi.

Pensilvanya’ya Bylock’tan gönderilen kodla giriliyormuş

Davanın Savcısı, Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan ve duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Özcan Ö.’ye, Emin Ü. ile birlikte Pensilvanya’ya gidip gitmedikleri, ByLock aracılığıyla kendilerine bir kod gönderilip gönderilmediği ve bu kodla içeriye girildiği iddiaları soruldu. Özcan Ö. soruya, "Ben böyle bir şey hatırlamıyorum, bu iddiaları kabul etmiyorum" diye cevap verdi.

"Garson" kod adlı tanığın beyanları sanıklara soruldu

Tutuklu sanıklardan komiser Turgut G. ve İlyas K.'ye, "Garson" kod adlı tanığın beyanları doğrultusunda örgüte sadakati en yüksek kişilerin A4 kodlu listeye alınıp alınmadıkları soruldu. Tutuklu sanıklardan Turgut G., "A4 kodlu olduğum yani örgüte sadakati en yüksek kişiler listesinde olduğum beyanı gerçek dışıdır. 'Garson' kod adlı tanığın beyanlarını kabul etmiyorum. Bu tanığın beyanlarını inceledim. Hakkımda fişleme yapılmıştır. Bu beyanlarda benim kimlik bilgilerim ayrıntılı olarak yer almamaktadır. Çalıştığım görev yaptığım yerlerdeki tarihlerde de hata vardır” dedi.

Tutuklu sanıklardan İlyas K. ise, "Garson" kod adlı tanığın kendisi hakkındaki beyanları hakkında, “Garson kod adlı tanığın sunduğu iddialar kapsamında örgüt içerisinde A4 koduyla sadakati en yüksek kişiler listesinde olduğumu kabul etmiyorum. Bu bir fişlemedir. İddiaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Tanıkların ve sanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti mütalaa verdi. Sanık avukatları ise buna karşılık olarak ByLock içerikleri ile siber raporlarının beklenmesi ve eksiklerin giderilmesini talep etti.

Onur Durmuş