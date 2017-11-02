Örgütü ayakta tutmaya çalışan FETÖ'cülere operasyon: 6 gözaltı

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 10 bin dolar, 'Darbe Nasıl Yapılır' kitabı ve çok sayıda elektronik malzeme ele geçirilerek el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilen örgüt elemanlarını ayakta tutmaya çalışan, gündem oluşturmak isteyen, örgüt üyelerinin moral ve motivasyonunu yüksek tutarak, destek olup, örgütle irtibatlarını sağlayan şüphelileri belirledi. Belirlenen şüphelilere yönelik Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, Ardahan ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden T.Ö.'nün 4 ayrı suçtan da arandığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 6 adet cep telefonu ve sim kart, 3 adet dizüstü bilgisayar, 6 adet tablet bilgisayar, 1 adet SD kart, 10 bin dolar ile “Darbe Nasıl Yapılır” kitaba el konulduğu öğrenildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Halil İbrahim Varlı

