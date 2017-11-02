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Örgütü ayakta tutmaya çalışan FETÖ'cülere operasyon: 6 gözaltı

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, deşifre edilen örgüt elemanlarını ayakta tutup, gündem oluşturmaya çalıştığı belirlenen 6 şüpheli düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 10 bin dolar, 'Darbe Nasıl Yapılır' kitabı ve çok sayıda elektronik malzeme ele geçirilerek el konuldu.

Örgütü ayakta tutmaya çalışan FETÖcülere operasyon: 6 gözaltı

02 Kasım 2017 18:25

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilen örgüt elemanlarını ayakta tutmaya çalışan, gündem oluşturmak isteyen, örgüt üyelerinin moral ve motivasyonunu yüksek tutarak, destek olup, örgütle irtibatlarını sağlayan şüphelileri belirledi. Belirlenen şüphelilere yönelik Elazığ merkezli İstanbul, Ankara, Ardahan ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden T.Ö.'nün 4 ayrı suçtan da arandığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 6 adet cep telefonu ve sim kart, 3 adet dizüstü bilgisayar, 6 adet tablet bilgisayar, 1 adet SD kart, 10 bin dolar ile “Darbe Nasıl Yapılır” kitaba el konulduğu öğrenildi.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. 

Halil İbrahim Varlı
 

Etiketler: elazığ, fetö

 

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