Orhan Can Turnuvası’ndan Nilüfer ekibine ikincilik kupası

Geçen yıl hayatını kaybeden gazeteci Orhan Can, düzenlenen futbol turnuvasıyla anıldı. En son çalıştığı kurum olan Bursa Haber Gazetesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Orhan Can Halı Saha Futbol Turnuvası 16 Ocak’ta başladı. Aralarında Nilüfer Belediyesi Futbol Takımı’nın da bulunduğu 8 takımın mücadele ettiği turnuva 6 Şubat’ta sona erdi. Finalde Zafer Teksas ile karşılaşan Nilüfer Belediyesi Futbol Takımı, turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Nilüfer ekibi, turnuvada kazandıkları kupa ve plaketi Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e takdim etti. Başkan Bozbey, turnuvada Nilüfer’in adını başarıyla temsil ettikleri için takıma teşekkür etti.