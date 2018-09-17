Orhan Kaynak: 'Sonuç golle belirleniyor'

Spor Toto 1. Lig'in 5'inci haftasında Elazığspor, Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup oldu. Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Orhan Kaynak, "Maç öncesinde maça çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Gençlerbirliği'nin neler yapabileceğini, iyi bir takımla oynadığımızı, iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu biliyorduk. Bu manada istediğimiz taktik anlayışıyla 60 dakikaya yakın çok iyi işler yaptık. Hatta pozisyonlar da bulduk. Hiç pozisyon vermeden gol yedik. Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum galibiyetten dolayı. Ama ilk yarı başka bir maç oynandı. Hakem tarafından ikinci yarı anlamsız bir şekilde verip vermediği faullerle ilgili dördüncü hakeme 'dedim neden vermiyor bu faulu? Önünüzdeki bir pozisyondu.' Sonra bizim ceza sahasında anlamsız iki faul. Maçın değişmesine neden oldu. İlk yarı çok iyi maç yönettiğini düşünüyorum hakemin. Ama ikinci yarı farklı bir şeyleri vardı anlamsız bir şekilde. Biz doğru oyun oynadık. Pozisyonlar da ürettik. Ama istediğimiz, beklediğimiz sonuç bu değildi. Elazığspor forvet anlamda sıkıntı yaşıyor. Buna rağmen arkadaşlar iyi mücadele ediyor. Gençlerbirliği'ni yenerek buradan ayrılmak istiyorduk. Sonuç golle belirleniyor. Ama o golü atamadık" ifadelerini kullandı.

Kadir Arslan - Çağatay Gür

