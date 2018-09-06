Orhan Kural’dan Cem Yılmaz’a 10 bin liralık tazminat davası



Prof. Dr. Orhan Kural, yeni şovunun ilk gösterimini Londra’da yapacak olan Cem Yılmaz’a 18 yaş sınırı getirilmesi haberine sosyal paylaşım sitesi Twitter’da "İngiltere bu kişinin gençlik için nasıl tehlikeli olduğunu bizden önce anladı, bravo. Yıllardır anlatmaya çalışıyorum" yorumunu yapmıştı. Kural’ın bu paylaşımının ardından ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Orhan Kural’ın tedavi olması gerektiğini belirtmişti. Yılmaz, yaptığı paylaşımda "Orhan Kural Bey sizi sizin yönteminizle taciz etmek istemiyorum ama artık benimle ilgili bir terapi görmenizin zamanı geldiğini düşünüyorum" demişti. Bu paylaşımı üzerine Kural, Cem Yılmaz hakkında 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Tazminat davasını açtıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Kural, “Cem Yılmaz filmlerinde her fırsatta sigara içtiği için bugüne kadar hep suç duyurusunda bulundum. Bunun bedelini de çok ödüyorum. Her yazısından sonra hakkımda çok sayıda iftira oluyor” dedi.

İngiltere’de Cem Yılmaz’ın yapacağı şov için 18 yaş sınırı getirildiğini aktaran Kural, “İngiltere çok doğru bir şey yaptı, İngiltere bunu anladı biz anlayamadık’ dedim. Bu kurumsal bir açıklamaydı. Kendisine suçlamada bulunmadım” ifadelerini kullandı.

“KENDİSİ DOKTOR MUDUR?”

Bu açıklamaları üzerine Cem Yılmaz’ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kendisinin terapi görmesi gerektiğini söylediğini ifade eden Kural, “Kendisi doktor mudur? Diyelim ki ben terapi görüyorum. Bunu doktorum bile açıklayamaz. O gün bugün ailemle birlikte her türlü iftiraya, saldırıya uğruyorum. Geçen gün metroda saldırıya uğruyordum. Metroda üç çocuk ‘Cem Yılmaz’la uğraşan bu’ diyerek tip tip bakıyorlardı. Bende hızlıca indim metrodan. Arkamdan gelemediler. Bu sefer mahkeme karşısına çıksın istedik. Geçen seferde suç duyurusunda bulunuyorduk. Gelip ifade veriyordu gizlice, sonra takipsizlik kararı veriliyordu” dedi.

Kural’ın avukatı İzzet Demir ise, Cem Yılmaz’ın yaptığı yorumu kabul etmediklerini ve 10 bin liralık dava açtıklarını söyledi.

Yusuf Melikoğlu