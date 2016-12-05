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Orhan Ölmez komşuları tarafından bıçaklandı

Sanatçı Orhan Ölmez, komşuları tarafından evinin önünde darp edilerek bıçaklandı.

Orhan Ölmez komşuları tarafından bıçaklandı

05 Aralık 2016 08:55

Edinilen bilgiye göre, Halkalı'da bulunan bir sitede ikamet eden sanatçı Orhan Ölmez, daha öncede birkaç kez gürültü çıkaran komşuları ile dün akşam bina girişinde karşılaştı.

Alkollü olduğu öğrenilen komşularına 'Eğer taşınıyorsanız yardımcı olayım' diyen Ölmez binadan çıktı. Ölmez'in sözlerine sinirlenen komşuları sanatçıyı otoparka kadar takip etti.

Otomobiline binen sanatçının yanına gelen 4 kişi araca binip kontak anahtarını çıkardı. Ölmez'in boğazını sıkan ve darp eden saldırganlar sanatçıyı 5 yerinden bıçakladı.

Ölmez hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Dilek Yaman - Sabah gazetesi

Etiketler: orhan ölmez


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