Halkalı'da ünlü sanatçı Orhan Ölmez'i bıçaklayan 4 komşusu, Küçükçekmece Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Halkalı'da ünlü sanatçı Orhan Ölmez'i bıçaklayan 4 komşusu, Küçükçekmece Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı. Zanlılar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Gürültü yüzünden tartıştığı komşuları tarafından evinin önünde bıçaklanan ünlü sanatçı Orhan Ölmez sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
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