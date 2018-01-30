Orhan Şam Elazığspor’da

Elazığspor’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Daha önce Loan Hora, Canberk Dilaver, Halil İbrahim Pekşen ve Muhammed İldiz’i renklerine bağlayan bordo-beyazlı ekip, son olarak Gençlerbirliği’nde forma giyen stoper Orhan Şam ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Bu sabah saatlerinde Elazığ’a gelen ve transfer komitesi ile masaya oturan Şam, resmi sözleşmeyi imzaladı. Tecrübeli oyuncu yeni takımıyla ilk antrenmanına da bugün çıktı.

Futbola 10 yaşındayken amatör olarak Erdemirspor'da başlayan Orhan Şam, Gençlerbirliği altyapısında yetiştikten sonra sırasıyla Hacettepe, Mardinspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve son olarak da Gençlerbirliği formaları giydi. Bu sezon ligde forma şansı bulamayan Şam, 3 kez Ziraat Türkiye Kupası maçında forma şansı buldu. 31 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca toplam 167 Süper Lig maçında forma giydi.

Hüseyin Kabukçu

