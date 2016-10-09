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Orhun Ene: 'Anlamsız şekilde kötü oynadık'

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, Darüşşafaka Doğuş deplasmanında anlamsız şekilde kötü oynadıklarını belirterek, "Takımımın hiçbir hazırlık döneminde bu kadar kötü oynadığını görmedim" dedi.

Orhun Ene: Anlamsız şekilde kötü oynadık

09 Ekim 2016 12:04

Spor Toto Basketbol Ligi ilk hafta maçında dün deplasmanda Darüşşafaka Doğuş'a kaybeden TOFAŞ'ta Başantrenör Orhun Ene, anlamsız şekilde kötü oynadıkları periyot olduğunu belirterek, “Takımımın hiçbir hazırlık döneminde bu kadar kötü oynadığını görmedim. İkinci ve üçüncü periyotlarda kötü basketbol oynadık. Bugün ritminde olmayan oyuncularımız da vardı. Oyuncularım hepsi maçı çok kazanmak istiyorlardı ama böyle bir karşılaşmada galip gelmek istiyorsanız bu kadar hata yapamazsınız. Maç boyunca 11 faul kaçırdık. Bu kadar kaliteli kısaların bu kadar faul kaçırması ve verdiğimiz hücum ribaundları maçın kaderini belirledi'' dedi.

"Anlamsız şekilde çok geri düştük"
Maçın son çeyreğinde gösterdikleri eforla mücadeleyi istedikleri noktaya getirdiklerini belirten tecrübeli antrenör, ''Çok enerji harcadık. Anlamsız şekilde çok geri düştük. Bu tür maçlarda daha kontrollü oynamamız lazım. Bu konularda açıkçası mutsuzum. 21 sayı geriden geldik. Bu da takımın karakterini ortaya koyuyor. Zor bir deplasmanda lige zor da bir başlangıç yapıyoruz. Bugün son bölümde bir topu iyi savunsak belki de bugün galip gelen taraf biz olacaktı'' diye konuştu. 

Mesut Alan


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