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Orhun Ene: 'Bu maçta istediğimiz enerjiyi bulamadık'

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ile dengeli bir maç oynadıklarını söyleyerek, “Bu maçta istediğimiz enerjiyi bulamadık” dedi.

Orhun Ene: Bu maçta istediğimiz enerjiyi bulamadık

15 Şubat 2018 18:47

TOFAŞ, PTT Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol’u 80-78’lik skorla mağlup ederek yarı finale çıktı. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene ile takımın başarılı basketbolcularından Meija açıklamalarda bulundu.

Çok zor bir maç oynadıklarını belirten Orhun Ene, “Türkiye Kupası’nın favorisi yok diye konuşuyorduk. Gerçekten öyle olduğuna inanıyorum. Turnuvadaki 3 maçın 2’si bunu gösterdi. Favori olan takımlar zorlandı. 19 dakika oyunu geride götürdük. En fazla 4 sayı fark yaptık. İki takım dengede basketbol oynadı. Oyunun 9 dakikası berabere geçti. Bu dengeyi bozan 15 ofansif ribaund oldu. Sakarya’nın böyle bir özelliği olduğunu biliyorduk. Sakarya iyi hazırlanmış. Selçuk hoca ve oyuncularını tebrik ederim. Sakarya’nın geliştiğini görüyoruz. Bu maçta istediğimiz enerjiyi bulamadık. Bizim sağlıklı olmamız önemli. Gençlerden alacağımız katkı önemli. Çok ucu ucuna bağlı bir yapımız var. Bir parça düştüğü zaman yapı zarar görüyor. Bugün bizi götüren mental olarak maçın sonuna kadar oyunun içinde kalmamızdı” diye konuştu.

Meija: “Bu maçtan ders çıkarmamız lazım”

Sakarya’nın çok iyi basketbol oynandığını söyleyen Meija ise, “Bizi çok zorladılar. Maçta çok fazla hata yaptık. Yarı finale hazırlanmak için 48 saatimiz olacak. Bu maçtan ders çıkarmamız lazım. Geriye düşsek de özellikle üçüncü çeyrek iyi dönüş yaptık. Cumartesi günkü maç için iyi bir hazırlık oldu. Türkiye Kupası’nı kazanmak için iki maçımız var. Şimdi dinlenmemiz gerekiyor. Yaptığımız hataları en düşüğe indirmemiz lazım” şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol
 

 

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