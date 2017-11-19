Diğer
Kategoriler

Orhun Ene: 'Kendi ritmimize geri döndük'

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, Anadolu Efes’e karşı aldıkları 80-69’luk galibiyete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Oyuncularım gösterdikleri şevk ve arzuyla kazanan takım görüntüsünü ortaya koyuyorlar. Kendi ritmimize geri döndük” dedi.

Orhun Ene: Kendi ritmimize geri döndük

19 Kasım 2017 19:49
Orhun Ene: 'Kendi ritmimize geri döndük' - Tıkla İzle

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 7. haftasında sahasında Anadolu Efes ile karşılaşan TOFAŞ, salondan 80-69’luk galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, “Kısalar savunma ribaundlarında çok katkı sağladı. Rakibimizin skorerlerini iyi durdurduğumuzu düşünüyorum. Hücumda biraz daha o sertliğe karşı oyun içerisinde kalabilseydik, yakalandığımız anlarda da yakalanmayacaktık. Oyuncularım gösterdikleri şevk ve arzuyla kazanan takım görüntüsünü ortaya koyuyorlar. Kendi ritmimize geri döndük. Türkiye Ligi ve Euroup’ı birlikte oynamak önemli. Eurocup’ta en az 1 veya 2 galibiyete ihtiyacımız var. Ligde de 'bu maçı kazanırız' diye rahat edeceğimiz maç yok. Basketbolu yaşamamız lazım. Biraz daha büyük camia kulüplerinden farklı bir aile yapısı var takımın içerisinde. Bunlar iyi günlerimiz, her takımın kötü günleri de olacak. Seyircilerimizin, basının destekleriyle bu birlikteliği üst seviyede tuttuk” diye konuştu.

Mesut Alan - Samet Doğru
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç