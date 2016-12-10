Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Orhun Ene: 'Oyunun içinde ritim bulamadık'

Orhun Ene: 'Oyunun içinde ritim bulamadık'

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, bugün iyi hücum edemediklerini söyleyerek, “Oyun içinde ritim bulmakta zorlandık” dedi.


10 Aralık 2016 16:51

Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan’a 76-63 mağlup oldu. Maç sonunda TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Takım olarak gerçek performanslarının çok altında oynadıklarını belirten Başantrenör Orhun Ene, “Bence oyunun içinde ritim bulamadık. Ofansif anlamda daha iyi hücum etmeliydik. Bugün iyi top paylaşmadık. Üstüne birde top kayıpları yapınca sonuç kaçınılmaz oldu. 16 top kaybı çok fazla. En büyük amacımız oyunu Beşiktaş’a vermemekti. Bir de çok faul kaçırdık. Bugün performansımızın çok altında oynadık. İki takımda iyi mücadele etti ama iki takımın da kapasitesi bundan daha fazla. Fenerbahçe maçının devamını sağlayamadık. Önümüzdeki 5 maçı da en iyi şekilde atlatmak istiyoruz” diye konuştu.

TOFAŞ'lı oyuncu Stephen Copeland ise hafta boyunca antrenmanlarda çalıştıklarını parkeye yansıtamadıklarını söyleyerek, “Bizim için zor maçtı. Bütün hafta iyi hazırlandık. Ama istediğimizi sahaya yansıtamadık. Daha çok mücadele edip iyi bir sonuç alabilirdik ama olmadı” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: orhun ene


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç