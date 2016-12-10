Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan’a 76-63 mağlup oldu. Maç sonunda TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takım olarak gerçek performanslarının çok altında oynadıklarını belirten Başantrenör Orhun Ene, “Bence oyunun içinde ritim bulamadık. Ofansif anlamda daha iyi hücum etmeliydik. Bugün iyi top paylaşmadık. Üstüne birde top kayıpları yapınca sonuç kaçınılmaz oldu. 16 top kaybı çok fazla. En büyük amacımız oyunu Beşiktaş’a vermemekti. Bir de çok faul kaçırdık. Bugün performansımızın çok altında oynadık. İki takımda iyi mücadele etti ama iki takımın da kapasitesi bundan daha fazla. Fenerbahçe maçının devamını sağlayamadık. Önümüzdeki 5 maçı da en iyi şekilde atlatmak istiyoruz” diye konuştu.

TOFAŞ'lı oyuncu Stephen Copeland ise hafta boyunca antrenmanlarda çalıştıklarını parkeye yansıtamadıklarını söyleyerek, “Bizim için zor maçtı. Bütün hafta iyi hazırlandık. Ama istediğimizi sahaya yansıtamadık. Daha çok mücadele edip iyi bir sonuç alabilirdik ama olmadı” ifadelerini kullandı.