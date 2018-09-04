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Orijinal araç merakı başa dert olabilir

Otomobil sektöründe parça değişimi yerine uygulanan düzeltme işlemleri, bilinenin aksine ileride önemli sorunlarla karşılaşılmasına yol açabiliyor.

Orijinal araç merakı başa dert olabilir

04 Eylül 2018 12:27

Vatandaşların çoğunlukla tercih ettiği ve daha iyi bir çözüm olarak düşündüğü hasarlı araçların parçalarına uygulanan düzeltme işlemleri, sanılanın aksine zararlı olabiliyor. Düzeltme işlemlerinden bir süre sonra problemlerin meydana gelme ihtimali baş göstermesine rağmen vatandaşlar araç alırken değişensiz olmasına özen gösteriyor. Konuyla ilgili 22 yıllık kaporta ustası Hasan Çermek, işlem gören ve değişen parça arasındaki avantaj ve dezavantajlarını anlattı.

“Düzeltilen parça, özelliğini kaybediyor” 

İşlem gören hasarlı parçaların orijinal formunu ve özelliğini kaybettiğini ifade eden Çermek, oluşan bu yanlış algının 2. el araç alıp satan vatandaşların büyük sorunlarından biri olduğunu söyledi. Çermek,“Parçanın yenisinin takılması daha sağlıklı. Çünkü çekiçlenen parça, düzenlenen parça, özelliğini kaybediyor. Yani bir parça yamuksa bunun yenisinin takılması daha mantıklı. Ama işte dediğim gibi bizim Eskişehir halkı özellikle isterse diyor, düzelsin macunlu olsun ama orjinali bozulmasın istiyor. Ama yanlış bir düşünce benim görüşümce. İlerde o macun patlama yapıyor, boya çatlıyor. Dediğim gibi sac özelliğini kaybediyor. Biz bu sacı ısıtıp çekiçliyoruz. Haliyle bu ısıyla metal özelliğini kaybediyor. Ama bunun değişeni olmaması için mecburen bu düzeltme yöntemine gidiyoruz” dedi.  

Oğuzhan Demir - Çağatay Gür
 

 

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