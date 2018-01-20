Orkan Çınar Atiker Konyaspor’da

Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yapılan imza töreninde konuşan Başkan Fatih Yılmaz, “Bugün kulübümüz önemli bir transferi gerçekleştirmiş oldu. Ligin ikinci yarısında çok değerli, yetenekli bir oyuncu olan Orkan kardeşimizi kulübümüze katmış bulunuyoruz. Kendisinin kulübümüze önemli katkılarının olacağına inanıyoruz. Atiker Konyaspor olarak Orkan’ı aramızda görmekten dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz. Bu arada transferin gerçekleşmesinde kolaylık sağlayan Beşiktaş Kulübü’ne de teşekkür ediyorum. Bu hakikaten önemli bir transferdi. Hocamız da bu transferi çok istedi. Kendisinin yeteneği de belli, kumaşı da belli Bu yüzden Orkan’ı aramızda görmekten dolayı mutluyuz. İnşallah ikinci yarıda takımımızın önemli taşlarından bir tanesi olacaktır. Kendisine hoş geldin diyor camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

ÇINAR: UMARIM KİMSENİN YÜZÜNÜ KARA ÇIKARMAM

Orkan Çınar ise Başkan Fatih Yılmaz’a teşekkür ederek, “Bana karşı duyduğu güveni hissediyorum. Hocamızla da konuştum, onun da güvenini tam aldığım için çok mutluyum. Umarım kimsenin yüzünü kara çıkarmam. Burada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Konyaspor’da olduğum için mutluyum. Umarım bu 6 ay çok güzel geçer her iki taraf için de” şeklinde konuştu. Orkan Çınar, daha sonra sözleşmeye imza attı.

İmza töreninin ardından konuşan Orkan Çınar, “Atiker Konyaspor’a geldiğim için çok memnunum, çok mutluyum. Hem taraftarı, hem de hocayı biliyorum bunun için de ayrıca mutluyum. Taraftarın önüne çıkmak için çok heyecanlanıyorum. İnşallah Trabzonspor maçında forma şansı bulup kendimi gösterebilirim taraftara ve camiaya. Bu arada beni buraya getirenlerin emeğine sağlık altı ay burada olacağım için çok seviniyorum. Konyaspor’un taraftarını iyi biliyorum Konyaspor’a karşı oynamışlığım var. Çok çılgınlar, çok iyi bir taraftar. Konya bir futbol şehri diyebilirim taraftarlar çok düşkünler takımlarına, bu da beni heyecanlandırıyor. Onların önüne çıkıp kendimi gösterip onları mutlu etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Beşiktaş’tan sezon sonuna kadar kiralanan Orkan Çınar, Atiker Konyaspor’da 17 numaralı formayı giyecek.