Orkan Çınar: 'Taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum'

Beşiktaş’ın Gaziantepspor’dan dün kadrosuna kattığı 21 yaşındaki oyuncu Orkan Çınar, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu siyah-beyazlı takıma katıldığından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Duygularım birkaç kelimede anlatılacak gibi değil, ben hayatım boyunca çalıştığım yerlere yavaş yavaş gelmeyi başarıyorum, bu da çok güzel bir şey. Bu arada tabii ki buraya gelmek kolay olmadı, yanımda olan aileme, menajerlerime, hocalarıma teşekkür ediyorum. Beni beğenen, takıma katmak isteyen, bana bu şansı tanıyan Şenol Hocama da teşekkür ediyorum. Süper oyuncular var ve ben de heyecanlıyım. Ağabeylerimden öğreneceğim çok şey var” şeklinde konuştu.

"Armanın ve formanın hakkını vereceğim"

Beşiktaş forması altında başarılı olacağından emin olduğunu ve takım arkadaşlarının kendisine katkı sağlayacağını dile getiren Orkan, “Taraftarlara şunu söyleyebilirim; hiç kimse benim buraya geldiğime pişman olmayacak, kimseyi mahcup etmeyeceğim, formanın ve armanın hakkını vereceğim. Takıma 100’de 100’ümü her zaman vereceğim. Kimse 'bunu yapamaz edemez' diye düşünmesin, ben kendimden çok eminim. Takım arkadaşlarım çok iyi onların yanında ben de daha iyi olacağıma inanıyorum. Çünkü takımda çok zeki oyuncular var, çok güzel pas trafiği oluşuyor, onların arasında çok iyi katkı yapabileceğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Kampa katılmak için sabırsızlanıyorum”

Beşiktaş’ın yıldız oyuncuları Quaresma ve Babel’den öğreneceği çok şey olduğunu vurgulayan genç orta saha oyuncusu, “Quaresma deyince benim aklıma dünya yıldızı bir futbolcu geliyor. Ryan Babel’in de kariyerinde tartışılacak bir şey yok, onlardan çok şey öğreneceğim. Birbirimizden öğrenerek çok güzel yerlere ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Cenk ağabeyi Gaziantep'ten geldiği için tanıyorum, Tolgay ağabey ile de diyaloğumuz var. Kampa katılmak için sabırsızlanıyorum” açıklamasını yaptı.

“Şenol Güneş’in elinde büyüyeceğim”

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile çalışmanın çok önemli olduğunun altını çizen Orkan, “Şenol Güneş gibi bir teknik adamla çalışmak her genç oyuncu için önemlidir. Onun elinde büyüyeceğime, başarılara ulaşacağıma, onunla birlikte daha güzel şeyler olacağına eminim. Elimden geleni yapacağım ve Şenol hocanın her sözünü dinleyeceğim” diye konuştu.

“Beşiktaş ortamı aile gibi”

Siyah-beyazlı taraftarların takıma çok büyük destek olduğunu aktaran Orkan Çınar, “Beşiktaş taraftarı zaten çok büyük bir taraftar. Takımlarını çok seviyorlar, oyuncularına sahip çıkıyorlar. Bunlar da benim için çok önemli. Çünkü bir oyuncu için taraftarının arkasında durmasından daha güzel bir şey yok. Çok güven veriyor, çok rahat hissettiriyor. Beşiktaş’ın ortamı aile gibi, ona da çok seviniyorum. Taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Şampiyonlar Ligi de heyecan verici. Her şeyin güzel olacağına eminim” dedi.