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Orkide gül ile yarışıyor

Sevgililer Gününe sayılı günler kala Türkiye'nin ilk yerli orkide üreticisi olan Yalova’daki Solo Plant’da talep patlaması yaşandı. Orkide, ucuzlayan fiyatıyla kısa sürede güle rakip oldu.

Orkide gül ile yarışıyor

12 Şubat 2018 12:45

Solo Plant Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Tuğtekin, Sevgililer Günü için her yıl olduğu gibi bu sene de orkideye rağbetin fazla olduğunu belirterek, "Burada yerli üretim yaptığımızdan fiyatlarımız hem daha uygun, hem de kalitemiz çok iyi. Bu yüzden orkide artık her kesime hitap edebiliyor. Süper marketlerde dahi rahatlıkla bulunabiliyor. Dolayısıyla bu Sevgililer Gününde de talep son derece fazla oldu” dedi.

Orkide fiyatının yerli üretime geçilmesi ile birlikte düştüğünü dile getiren Tuğtekin, “Artık orkideler yavaş yavaş gülün yerini almaya başladı. Eskiden fiyatlar yüksekken ulaşılamazdı, ama şu anda çok ucuz fiyatlarla orkide almak mümkün. Neredeyse orkide fiyatları gülle aynı. Artık herkes alıyor. Yerli orkidenin ithaliyle hiçbir farkı yok. Hatta bizim kalitemiz çok daha iyi demek mümkün. Her şeyden öte raf ömrü çok uzun. Artık çok daha kaliteli orkideler üretebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Hedef 2.5 milyon orkide üretmek

Türkiye’nin yıllık orkide ithalatının yıllık 5 milyon adet olduğunu vurgulayan Turhan Tuğtekin, “Avrupa’yla yarışmak çok farklı bir durum. Özellikle Hollanda bu konuda çok büyük bir üretici. Yıllık 135 milyon adet üretimi var. Biz de Türkiye’de olmayan bir işi yapmaya başladık. Ne kadar mesafe kat ettiysek bu bizim için bir kazanç. Tesisimizde yıllık 2.5 milyon orkide üretmeyi planlıyoruz. Türkiye’nin yıllık 5 milyon adet orkide ithalatı var. Biz bunun yüzde 50’sini üretmeyi hedefliyoruz” dedi. 

Saim Çotuk
 

Etiketler: gül, orkide

 

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