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Orkide türleri tehlike altında

Türkiye’de yaklaşık 170 doğal orkide türünün yayılış gösterdiğini ancak büyük çoğunluğunun yumrularından salep edildiğinden dolayı bazı türlerin ciddi tehlike altında olduğunun altını çizen Yard. Doç. Dr. İsmail Gökhan Deniz, Antalya’nın bu nadir bitki grubunun yayılışında çok önemli bir noktada olduğunu vurguladı.


27 Ekim 2016 10:07

Türkiye ve Yunanistan’da Doğal Yayılış Gösteren Orkide Türlerini İnteraktif Koruma Platformu (Interactive Conservation Platform for Orchids Native to Greece-Turkey, ICON) projesi kapsamında yürütülen çalışmalar Antalya’da da devam etti. Akdeniz Üniversitesi’ndeki (AÜ) atölye çalışmalarının ardından araziye çıkan proje ekibi, Türkiye’de doğal yayılış gösteren orkide türlerinin bulunduğu alanlarda izleme çalışması yaptı.
Antalya’nın önemli doğal orkide yayılış bölgelerinden Kemer ilçesi sınırlarındaki Kesme Vadisi ile Kumluca ilçesine bağlı Adrasan çevresinde yapılan teknik inceleme çalışmalarına Akdeniz Üniversitesinde öğrenim gören 65 öğrenci katıldı. Avrupa Birliği Bakanlığı ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından da desteklenen projenin Türkiye ayağı sorumlusu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Gökhan Deniz ve Doç. Dr. Hakan Sert önderliğinde yürütülen çalışmalarda bölgede bulunan doğal orkide populasyonları taranarak kayıt altına alındı.

Türkiye’de yaklaşık 170 doğal orkide türünün yayılış gösterdiğini ancak büyük çoğunluğunun yumrularından salep edildiğinden dolayı bazı türlerin ciddi tehlike altında olduğunun altını çizen Yard. Doç. Dr. İsmail Gökhan Deniz, Antalya’nın bu nadir bitki grubunun yayılışında çok önemli bir noktada olduğunu vurguladı.
Projeyle türlerin korunmasında yayılış bölgelerinin belirlenmesi ve izleme çalışmalarıyla takip edilmesinin önemli olduğuna işaret eden Yard. Doç. Dr. Deniz, doğal değerlerin korunması için öncelikle türlerin bilimsel çalışmalar eşliğinde topluma tanıtılması ve sevdirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Deniz, Türkiye’de doğa eğitimi ve çevre değerlerine yön verecek olan fen bilgisi öğretmenliği ile doğa bilimine yön verecek olan biyoloji bölümü öğrencilerinin katılımıyla yürütülen bu ve benzeri çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Türkiye ve Yunanistan’ı buluşturan projeyle doğal orkide türlerinin korunması amaçlanıyor. 


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