Bakan Eroğlu, Macaristan Başbakan Yardımcısı Zslot Semje ile Bakanlıkta görüştü. Su alanında Macaristan ve Türkiye arasındaki işbirliğinin gözden geçirildiği görüşmede Bakan Veysel Eroğlu şunları kaydetti:

"İçme suyu konusunda bizde çok ileri teknoloji var. Şu ana kadar bütün şehirlerimizin su problemini hallettik, köyler dahil. Yeterli seviyede sağlıklı su temin ediyoruz bütün Türkiye’ye. Çok sayıda baraj ve gölet inşa ediyoruz. Son yıllarda ‘Bin günde bin gölet’ projesiyle dünya rekoruna imza attık. Ayrıca büyük projelerimiz var; Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) gibi, Doğu Anadolu, Konya Ovası projesi gibi. Şimdi bunlara bölgesel projeleri de ilave ettik. İnşallah 2019 yılına kadar tamamlayacağız. Sulama olmadan Türkiye’de herhangi bir ürün alınamıyor. Tarımda sulama şart. Macaristan’la münasebetlerimiz var bakanlığımız açısından geliştirmesini arzu ederiz. Her zaman işbirliğine açığız. Ortak yatırımlar olabilir, bu konuda gayet açığız."

"Terörün iyisi kötüsü yoktur"

Terör örgütlerine karşı Türkiye’nin verdiği mücadelenin devam edeceğinin altını çizen Bakan Eroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"15 Temmuz’da bir darbe girişimi oldu. Belki ilk önce Avrupa’daki dostlar bunun vahametini anlayamadılar, ama şu anda meclisin bombalandığının, 241 tane sivil vatandaş, asker, polisin şehit düştüğünü gördükçe; tabii ziyaret edenler durumun vahametini anlıyor. Biz FETÖ, PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele içine girdik. Mücadelemize devam edeceğiz tabii Avrupalı dostlardan da destek bekliyoruz. Terörün iyisi kötüsü yok. Dolayısıyla tedbir alınmazsa, diğer ülkelerin de başına bela olur."

"Keyfi olarak bizlere ders vermeye çalışan bazı Batılı ülkeler var"

"Tabii insan her zaman Türkiye’ye büyük memnuniyetle geliyor çünkü akraba bir halkın yanına gelmiş olarak hissediyor" diyen Macaristan Başbakan Yardımcısı Zslot Semjen ise konuşmasında şunları söyledi:

"Gülbaba Türbesi’nin çok yakınında doğdum ve o muhitte büyüdüm. Gülbaba’nın anısı, hatırası orada yaşayan bir gerçekliktir. Biz Türk dostlarımızla, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) yardımıyla orayı(Gülbaba Türbesi) orijinaline uygun olarak restore ediyoruz. Tabii Türk dostlarımız daha fazla sayıda buraları görmesini, ziyaret etmesini diliyoruz. Macaristan’ın başka şehirlerinde bulunan Osmanlı-Türk yapılarını, hatıralarını da restore ediyoruz. Türkiye, Macaristan’ın desteğine güvenebilir bu konuda. Keyfi olarak bizlere ders vermeye çalışan bazı batılı ülkeler var. Kendilerinin de sorunları var öncelikle kendi sorunlarıyla uğraşmaları lazım. Çifte standart olmasını biz de tecrübe ediyoruz. Türk dostlarımız Macaristan’a güvenebilirler."

"Macaristan’da Türk okulları var"

Macar Başbakan Yardımcısı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Macaristan’daki varlığına ilişkin olarak ise "Macaristan’da Türk okulu var. Bu konuda Türk tarafından bir talep oldu, sorular oldu. Bu konuda ilgili kurumların temasa geçmesi konusunda mutabık kaldık. Tabii ki herhangi bir kanunsuzluk olduğundan Macaristan kurumları gerekenini yapacaktır" diye konuştu.

Görüşmelerin ardından Bakan Eroğlu, Macar siyasetçiye el yapımı Kütahya porselen bir vazo hediye ederken, Macar siyasetçi de Bakan Eroğlu’na "Bu vazoyu odamda en güzel yere koyacağım" dedi.

Öte yandan, Macaristan Başbakan Yardımcısı Semjem de, Bakan Eroğlu’na el yapımı Macaristan porseleni ve TİKA’nın desteği ile Ankara ve Macaristan’ın başkenti Budapeşte’nin fotoğraflarının yer aldığı 'İki Ülke Bir Kamera' adlı fotoğraf kitabını hediye etti.